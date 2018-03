Terremoto. Nuova scossa nelle Marche: scossa 3.0

Terremoto Marche -Una scossa di magnitudo 3.0 è stata registrata alle 5.33 di stamattina dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Pieve Torina.

L’epicentro è stato localizzato a 2 chilometri dal Comune maceratese e a nove chilometri di profondità.

I comuni più vicini all’epicentro, oltre a Pieve Torina, sono Muccia, Pievebovigliana, Fiordimonte, Serravalle di Chienti, Monte Cavallo, Camerino, Fiastra.

Un terremoto di magnitudo ML 3.0 è avvenuto nella zona: 2 km NW Pieve Torina (MC), il

25-03-2018 03:33:44 (UTC) 5 ore, 2 minuti fa

25-03-2018 05:33:44 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 43.06, 13.04 ad una profondità di 9 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Terremoto anche nel reatino

Un terremoto di magnitudo 2.4 e’ stato registrato dall’INGV di Roma alle 5.46, a 5 km da Cittareale, nel Reatino. L’epicentro e’ stato localizzato a 11 chilometri di profondita’. Le altre citta’ vicine all’epicentro sono Amatrice, Accumoli e Montereale.

Terremoto anche a Norcia

Un terremoto di magnitudo 2.1 e’ stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, alle 7.38, a 5 km da Norcia (PG). L’epicentro e’ stato localizzato a una profondità di 10 km.

Terremoti: scossa di magnitudo 2.4 sull’Appennino pistoiese

Una scossa sismica di magnitudo 2.4 è stata registrata alle 22.01 di ieri dall’Ingv di Roma con epicentro individuato a 4 chilometri a nord-est di San Marcello Pistoiese (Pistoia) ad una profondità di 12 chilometri, fra Spignana e Pratorsi. I centri più vicini all’epicentro sono San Marcello, Cutigliano e Piteglio sul versante toscano e, sul versante emiliano dell’Appennino, Granaglione e Lizzano in Belvedere. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione in tutta la zona attorno all’epicentro. Non si segnalano danni a persone o cose.