Testimone oculare esposione a Cornelia: ho visto il fuoco, che paura

Roma – Tra i testimoni oculari dell’esplosione di questa notte in via Federico Galeotti 40, in zona Cornelia, a Roma, c’e’ anche un’amica della signora Enza, la cui casa e’ saltata in aria dopo che la cucina si era riempita di gas: “Verso l’una mezza ho visto i pompieri che erano gia’ arrivati. Mi sono affacciata, ho visto le fiamme sulla cucina e poi i vigili del fuoco che non riuscivano ad entrare”- e’ il suo racconto-

“Poi hanno sfondato i vetri del salotto, sono entrati dentro in tre, mi pare. Una volta entrati sono andati in cucina e hanno spento le fiamme. Naturalmente era tutto buio perche’ e’ saltata la luce, e’ chiaro. Dopo un bel po’ abbiamo visto che hanno portato giu’ la signora in barella e l’hanno messa dentro un’ambulanza che stava giu’ nella piazzetta”.

“La signora- ha detto ancora la testimone oculare- e’ rimasta mezz’ora ferma nell’ambulanza poi l’hanno portata via. Poi i vigili del fuoco hanno tolto tutte le parti pericolanti, facendole cadere. La strada era chiusa alla auto. La signora Enza e’ una mia carissima amica, e’ stata una vera tragedia”.