Tg RDN 19/11/19

Roma – STADIO ROMA, MARCELLO DE VITO TORNA IN LIBERTA’

E’ tornato libero Marcello De Vito, ex presidente del’Assemblea capitolina, arrestato per l’accusa di corruzione nel marzo scorso in uno dei filoni dell’indagine sul nuovo stadio della Roma a Tor Di Valle. Lo ha deciso il Tribunale di Roma accogliendo una istanza del difensore Angelo Di Lorenzo. Per lui il processo e’ stato fissato con rito immediato per il prossimo dicembre. Gia’ da luglio era ai domiciliari, e lo scorso agosto la Cassazione aveva giudicato insufficienti i “dati indiziari” motivati dal gip per sostenere che avesse favorito il gruppo del costruttore Luca Parnasi.

CINEMA AMERICA: SALA TROISI A TRASTEVERE RIAPRIRA’ NEL 2020

Rinascera’ lo storico cinema Troisi di Trastevere. Ad annunciarlo oggi i ragazzi del Cinema America. Il progetto di restauro e’ stato definitivamente sbloccato e lunedi’ 25 inizieranno i lavori. La sala sara’ completamente rinnovata con un unico e grande schermo da 13 metri e 300 poltrone. A incorniciarla, un foyer bar e un’aula studio-biblioteca da 40 postazioni aperta 24 ore su 24, con area esterna negli spazi della terrazza. Il termine dei lavori e’ previsto per luglio, mentre la riapertura per l’autunno del 2020.

IN ARRIVO PIANO FREDDO: AUMENTANO NUMERI ACCOGLIENZA A ROMA

Trecento posti per l’assistenza h24, 65 in piu’ rispetto allo scorso anno, e 150 per l’assistenza diurna, in aumento anche qui di 50 posti. Sono i numeri del Piano freddo 2019/2020 del Campidoglio, illustrati stamani in commissione Politiche sociali di Roma Capitale. I bandi sono gia’ partiti e verranno definitivamente assegnati a inizio dicembre, per una copertura che andra’ da meta’ del prossimo mese fino a meta’ marzo. Per le eventuali emergenze gelo, inoltre, da quest’anno il Piano di intervento sociale prevede la possibilita’ di aprire alle persone piu’ fragili anche le palestre degli impianti sportivi comunali, oltre alle stazioni metro e ferroviarie.

ROMA, DA GENNAIO AL VIA APPALTO MENSE SCOLASTICHE: DURERÀ 6 MESI

Dal primo gennaio partira’ il nuovo servizio di refezione nelle mense delle scuole comunali. Ma il nuovo appalto avra’ vita breve: a giugno scadra’ perche’ da settembre partira’ quello nuovo, che questa volta durera’ fino al 2025. E’ lo scenario che attende i bambini delle scuole capitoline per i prossimi mesi. E’ quanto emerso oggi durante la commissione capitolina Scuola. “Il bando in arrivo- hanno chiarito i tecnici- ripristina i controlli sulla qualita’ sul cibo con il monitoraggio della presenza batteriologica”. (Mel/ Dire) 15:50 19-11-19 NNNN