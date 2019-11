TG RDN 28/11/2019

MAXI OPERAZIONE ANTIDROGA DELLE FIAMME GIALLE: 51 ARRESTI A ROMA

Roma – La Guardia di Finanza ha arrestato oggi 51 persone accusate di appartenere a un’organizzazione criminale specializzata nel traffico di cocaina e hashish, capeggiata da Fabrizio Piscitelli – il capo ultra’ ucciso il 7 agosto scorso al Parco degli Acquedotti – e Fabrizio Fabietti. L’organizzazione era in grado di rifornire gran parte delle piazze di spaccio dei quartieri della Capitale e aveva costituito una batteria di picchiatori incaricati in attivita’ estorsive per il recupero crediti. All’operazione, denominata ‘Grande Raccordo Criminale’, hanno partecipato circa 400 militari, con il supporto di elicotteri e unita’ cinofile.

RIFIUTI, CAMPIDOGLIO STUDIA ORDINANZA REGIONE ANTI EMERGENZA

Venti giorni per trovare e mettere in esercizio una o piu’ discariche nella Capitale. È quanto prevede l’ordinanza emanata dal governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, per scongiurare l’emergenza rifiuti a Roma. Il provvedimento e’ ora allo studio del Campidoglio. “Abbiamo ricevuto l’ordinanza solo questa mattina- ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi – Ho chiesto ai nostri uffici di analizzarla e di preparare al piu’ presto una relazione”. Il documento, tra le altre cose, indica delle prescrizioni per Roma Capitale e intima ad Ama di approvare entro il 15 marzo il Piano industriale.

AURIGEMMA DA FI A FDI: ORA PRIMO GRUPPO PISANA IN CENTRODESTRA

L’ex capogruppo di Forza Italia alla Pisana, Antonello Aurigemma, passa con Fratelli d’Italia. Lo ha annunciato oggi durante una conferenza stampa alla Camera con Giorgia Meloni. “All’interno del gruppo di Fratelli d’Italia credo di aver trovato prospettive piu’ ampie- ha spiegato Aurigemma- Forza Italia, che poteva essere un partito rappresentativo dei moderati, oggi e’ privo di indicazione”. Il gruppo di Fratelli d’Italia alla Pisana conta quindi ora cinque consiglieri.

CIBO, MODA E ARTIGIANATO: RINASCE CITTÀ ALTRA ECONOMIA A ROMA

Spazi per l’artigianato creativo, la moda e la cucina. Incubatori per imprese start up, ma anche aule didattiche e luoghi dedicati alla vendita di prodotti alimentari etici e a chilometro zero. E’ il futuro della Citta’ dell’Altra economia, a Testaccio, in parte definito da un bando di idee illustrato oggi in Campidoglio dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, che ha presentato i quattro progetti vincitori che detteranno le linee guida dei successivi bandi di assegnazione degli spazi. Il progetto non riguarda i locali del cosiddetto Villaggio Globale, mentre verra’ riqualificato il grande piazzale che divide l’ex Cae dall’Accademia di belle arti.