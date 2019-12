TG RDN del 10/12/2019

RAPPORTO ISPRA: NEL 2018 RIFIUTI DIFFERENZIATI IN CALO A ROMA

Roma – Dopo sei anni di costante crescita, nel 2018 per la prima volta e’ calato il dato sulla raccolta differenziata a Roma. E’ quanto emerso dal rapporto annuale dell’Ispra sulla produzione dei rifiuti urbani. Secondo lo studio, la percentuale di differenziata e’ del 42,9%, in flessione rispetto al 43,2% del 2017. E’ in aumento, invece, nel resto del Lazio, passando dal 45,5% al 47,34%. Secondo il rapporto, inoltre, il costo totale di gestione dei rifiuti urbani sostenuto da ogni cittadino romano e’ pari a 249 euro.

ROMA, SERRATA NEGOZI E SIT-IN CONTRO CHIUSURA METRO BARBERINI

Una serrata di decine di negozi, in pieno periodo di Natale, e un sit in in strada. Questa la reazione dei commercianti di piazza Barberini e di via del Tritone all’ennesima mancata apertura della stazione Barberini della linea A della metro, chiusa da oltre 270 giorni per un guasto alle scale mobili. Questa mattina un centinaio di commercianti si e’ ritrovato in piazza per protestare contro l’amministrazione comunale: “E’ uno scempio, una vergogna, ora basta. Raggi apra questa benedetta metro” hanno urlato al megafono i commercianti, che per due ore hanno abbassato la saracinesca dei loro negozi.

TORNANO A SPLENDERE STUCCHI BASILICA SOTTERRANEA PORTA MAGGIORE

Il bagliore della madreperla torna a illuminare i preziosi stucchi della Basilica sotterranea di Porta Maggiore, gioiello di epoca augustea e poi rimaneggiato in eta’ neroniana, ma da allora rimasto intatto fino al suo ritrovamento avvenuto cento anni fa. “Grazie all’intervento della fondazione svizzera Evergete, che opera per la prima volta in Italia, e’ stato possibile restituire al pubblico la navata sinistra di questo straordinario monumento” ha spiegato, all’agenzia Dire, la soprintendente Daniela Porro.

ROMA, SEDE PREMIO STREGA TRA UN ANNO SARA’ UNA CASA MUSEO

La sede del Premio Strega diventera’ una casa museo. Ad annunciarlo oggi il direttore della Fondazione Bellonci, Stefano Petrocchi, durante una conferenza convocata nell’appartamento romano dove vissero Maria e Goffredo Bellonci, in via Fratelli Ruspoli 2, ai Parioli. La casa custodisce 24 mila volumi e opere pittoriche e grafiche di artisti come Cagli, Campigli, De Pisis, Mafai, Morandi, Sughi. Secondo il ministro per i Beni e le attivita’ culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, “e’ una bellissima idea, perche’ in Italia c’e’ bisogno di valorizzare gli itinerari letterari. E’ il tipo di turismo colto, intelligente, rispettoso di cui abbiamo bisogno”.

DA BIOPARCO ROMA 10 MILA EURO PER SALVAGUARDIA RINOCERONTI

Un contributo di 10mila euro all’associazione Save the Rhino, per la salvaguardia dei rinoceronti. E’ l’impegno del Bioparco di Roma per la conservazione degli animali in pericolo a causa del bracconaggio. “Il denaro raccolto- ha spiegato il presidente della Fondazione Bioparco di Roma, Francesco Petretti- dara’ un supporto concreto al lavoro dei ranger, delle squadre cinofile, dei veterinari, coinvolgendo attivamente le comunita’ locali”