TG RDN del 26/11/19

BLITZ POLIZIA LOCALE A SAN BASILIO, VERIFICHE SU CASE E AUTO

Maxi blitz questa mattina della polizia locale nelle case popolari di San Basilio. Oltre cento agenti hanno avviato una serie di accertamenti in 84 alloggi popolari. Al vaglio anche cantine e depositi nelle palazzine. Tra i locali passati al setaccio anche “un ex ufficio di strada per la vendita della droga”. Quattro persone sono state denunciate per resistenza, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale. Oltre una decina di auto sprovviste di copertura assicurativa sono state caricate e trasportate via dalla Polizia.

ROMA, SCIOPERO TAXI E SIT-IN DAVANTI TERMINI: RAGGI CI INCONTRI

Aggiornamento delle tariffe, istituzione del Taxi Service, nuova viabilita’ a piazza dei Cinquecento e lotta all’abusivismo. Sono le richieste che hanno portato i tassisti romani a proclamare per oggi una giornata di sciopero e un sit-in davanti alla stazione Termini, a cui hanno partecipato diverse decine di autisti delle auto bianche. La categoria ha chiesto un incontro alla sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Ci sentiamo raggirati- hanno spiegato i sindacalisti in protesta- Nonostante due sit-in e due lettere, il Comune non risponde alle nostre richieste”.

ROMA, CARITAS: CITTA’ INVECCHIA, CALANO NASCITE E MATRIMONI

Meno cittadini romani, piu’ anziani, nascite e matrimoni in calo, pochi stranieri. È la fotografia di Roma scattata dalla Caritas nel rapporto sulla Poverta’ 2019, presentato oggi al Vicariato. Dallo studio emerge che i cittadini romani nel 2018 sono diminuiti di 16.605 unita’ rispetto all’anno passato, ma soprattutto emerge l’invecchiamento della popolazione, con 170 over 65enni ogni 100 under 14. Bassa l’incidenza degli stranieri, che a Roma ammonta al 13,4% a fronte del 19% di Milano. Inoltre il 40% della popolazione ha un reddito fino a 15.000 euro, un altro 40% tra 15.000 e 35.000. Infine calano le nascite (-25% nel 2018) e i matrimoni (-35% negli ultimi vent’anni).

QUATTRO FONTANE TORNANO A SPLENDERE A ROMA, FENDI MECENATE

L’Acqua Paola al Gianicolo, il Mose’, il Peschiera e il Ninfeo dell’Acqua Vergine. Quattro fontane tornano a splendere oggi dopo gli interventi di manutenzione straordinaria eseguita grazie al contributo della maison Fendi, la casa di moda capitolina ormai nota per i suoi interventi sulle fontane cittadine. A inaugurare il ritorno degli zampilli d’acqua questa mattina e’ stata la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Sono orgogliosa e grata per quest’attivita’ che Fendi ha compiuto per i romani e i turisti- ha detto Raggi- Fendi ha legato la sua opera di mecenatismo a una delle cose piu’ simboliche per Roma: l’acqua”.