TG RDN del 28 gennaio 2020

VIRUS CINA, ORDINE MEDICI ROMA: NO A PSICOSI MASCHERINE

“I cittadini romani stiano tranquilli: non ci sono casi segnalati di Coronavirus e non bisogna farsi prendere dalla psicosi”. E’ l’appello lanciato dal presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi, il giorno dopo la notizia delle mascherine protettive andate esaurite nelle farmacie della Capitale. “In caso di febbre alta o sintomi influenzali basta rivolgersi al proprio medico di famiglia- ha aggiunto Magi- Non bisogna andare al pronto soccorso perche’ si ha la febbre o la tosse, altrimenti in casi di emergenza si creerebbe un problema di affollamento delle strutture”.

LUCHA Y SIESTA, COMUNE ROMA VALUTA ACQUISTO IMMOBILE ATAC

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha chiesto a tutte le strutture competenti di Roma Capitale di verificare la fattibilita’ per partecipare all’asta giudiziaria finalizzata all’acquisizione dell’immobile Atac situato in via Lucio Sestio 10. L’obiettivo e’ quello di destinare poi l’edificio ad attivita’ come quelle gia’ svolte dall’associazione Lucha Y Siesta. Proseguono inoltre i colloqui tra gli operatori di Roma Capitale e le donne vittime di violenza ospitate, anche insieme ad alcuni bambini, nell’immobile.

MEMORIA, RAGGI CONSEGNA MEDAGLIE D’ONORE A FAMILIARI DEPORTATI

Medaglie d’onore sono state consegnate questa mattina in Prefettura di Roma ai familiari dei cittadini italiani deportati nei campi di sterminio nazisti. A consegnarle il prefetto Gerarda Pantalone, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, la presidente della Comunita’ ebraica di Roma, Ruth Dureghello, alla presenza degli studenti del liceo Virgilio. Tra i premiati anche Nando Tagliacozzo, superstite del rastrellamento del Ghetto del 16 ottobre 1943, che ha raccontato ai ragazzi la sua drammatica esperienza.

IMPRESE, TAGLIAVANTI: LAZIO MIGLIOR TASSO CRESCITA ITALIA

Secondo i dati Unioncamere diffusi oggi, sono 662.514 le imprese registrate nel Lazio al 31 dicembre 2019, pari al 10,9% del totale di quelle italiane. Lo scorso anno le iscrizioni sono state 39.952, un dato che fa della nostra regione quella con il miglior tasso di crescita. “Tutte le province del Lazio registrano una crescita del numero delle imprese positiva e superiore alla media nazionale- ha detto il presidente di Unioncamere Lazio, Lorenzo Tagliavanti- Sono dati sicuramente confortanti e da consolidare, ma non bisogna dimenticare che il sistema economico regionale, e di Roma in particolare, e’ stato colpito duramente dalla crisi”