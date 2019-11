TG RDN del 29/11/2019

OMICIDIO SACCHI, 5 MISURE CATUELARI: CI SONO ANASTASIYA E PRINCI

Roma – Svolta nelle indagini sulla morte di Luca Sacchi, il 24enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nella zona di Colli Albani a Roma, la sera del 23 ottobre scorso. I Carabinieri hanno notificato cinque ordinanze di custodia cautelare ad altrettanti indagati, tra i quali c’e’ anche Anastasiya. Dalle indagini e’ emerso che nello zaino della fidanzata di Sacchi c’erano 70 mila euro per l’acquisto di 15 chili di droga, in particolare marijuana. In manette anche Giovanni Princi, un pregiudicato 24enne amico d’infanzia di Sacchi. Il ragazzo e’ accusato, assieme ad Anastasiya, di aver tentato di acquistare la droga da Valerio Del Grosso e Paolo Pirino – entrambi in carcere – e un altro indagato. Arrestato anche un ragazzo di 22 anni, considerato colui che materialmente ha armato i due. Secondo il Gip non ci sono dubbi: si e’ trattata di una rapina sfociata in un omicidio.

ROMA, FRIDAYS FOR FUTURE: IN PIAZZA PER LA RIVOLUZIONE VERDE

“Siamo sull’orlo della crisi climatica”. E’ il messaggio dei giovani che oggi sono scesi in piazza a Roma per il quarto sciopero globale per il clima. I ragazzi sono partiti da piazza della Repubblica in un lungo corteo che ha attraversato il centro storico fino a piazza del Popolo. “Siamo tutti ambientalisti” e “Se volete invecchiare datevi da fare” alcuni degli slogan presenti. La scelta di manifestare nel giorno del Black Friday non e’ un caso, l’obiettivo dei ragazzi e’ stato anche quello di ricordare che i grandi marchi “incoraggiano a comprare cose che normalmente non acquisteremmo”.

TRASPORTI, DA REGIONE LAZIO 800 MLN SU ROMA-LIDO E ROMA-VITERBO

Novita’ in arrivo per l’ammodernamento delle linee Roma-Lido e Roma-Viterbo. Questa mattina l’assessore regionale ai Trasporti, Mauro Alessandri, ha annunciato 800 milioni di investimenti sulle due infrastrutture. Di questi, 315 milioni serviranno per l’acquisto di 20 nuovi treni, di cui 20 per la Roma-Lido e 18 per la Roma-Viterbo. Altri 144 milioni andranno per l’ammodernamento della Roma-Lido e 337 per il potenziamento della Roma-Viterbo. I cantieri apriranno i primi mesi del 2020 e dureranno 36 mesi.

INDAGINE SU UNDER 35 A ROMA: SPORT, TV E CONTRARI A ODIO IN RETE

Autonomi e felici, credono nella famiglia, sono alla ricerca di un’occupazione e nel tempo libero amano guardare con assiduita’ le serie tv sulle piattaforme e praticare sport. E’ la fotografia dei giovani romani under 35 che emerge da un rapporto ideato da Roma Capitale e realizzato da Demoskopika. Lo studio rileva la presenza di circa 90mila neet – giovani che non lavorano ne’ studiano – nella fascia tra i 18 e i 35 anni. I giovani, inoltre, condannano l’odio in rete ma tendono a fidarsi poco di istituzioni politiche, sindacati e banche, e considerano l’impegno politico e la religione poco importanti per la loro vita.