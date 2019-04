TG RDN dell’1 aprile

ALLARME IMPRESE: ROMA BLOCCATA, SUBITO PIANO ANTIDECLINO

Le sette principali associazioni imprenditoriali romane, che rappresentano il 70% del sistema produttivo e l’80% del Pil, hanno lanciato oggi un grido di allarme sulle condizioni di Roma. Unindstria, Acer, Confcommercio, Federlazio, Confesercenti, Coldiretti e Cna hanno chiesto al Campidoglio di inaugurare un tavolo per risolvere i problemi che affliggono la Capitale, dalle metropolitane al decoro, dai rifiuti alla viabilita’. “La citta’ ha bisogno di cambiare passo, e’ necessario intervenire subito” ha spiegato il presidente di Unindustria, Filippo Tortoriello.

ROMA, BOTTE E INSULTI RAZZISTI SU BUS: FERMATA BANDA MINORENNI

Si presentavano in gruppo per accerchiare la loro vittima e dopo averla insultata con frasi razziste l’aggredivano con violenza utilizzando calci, pugni e ginocchiate. I Carabinieri hanno arrestato due ragazzi e denunciato un terzo: si tratta di studenti di 16 e 17 anni – due di Roma e uno romeno – che sui bus terrorizzavano i cittadini stranieri di Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma. Almeno quattro le aggressioni documentate dall’inizio di marzo.

ROMA, A POLICLINICO TOR VERGATA INAUGURATA TAC REVOLUTION

Arriva nel Lazio la prima Tac Revolution d’Italia, dotata di ‘Spectral Imaging’, per consentire la caratterizzazione dei tessuti corporei normali e patologici. A inaugurarla questa mattina, al Policlinico Tor Vergata, l’assessore alla Sanita’, Alessio D’Amato. Inoltre la sala dove e’ posta la Tac e’ stata decorata con una gigantografia del Parco degli Acquedotti per rendere l’ambiente piu’ confortevole ai pazienti. “Il Lazio ha bisogno di un Policlinico Tor Vergata forte” ha sottolineato D’Amato.

FORMULA E, AL VIA LAVORI PER ALLESTIMENTO CIRCUITO E-PRIX ROMA

Inizia il conto alla rovescia in vista dell’E-Prix di Formula E di Roma, che si correra’ sabato 13 aprile sul circuito cittadino dell’Eur. Per ospitare la settima tappa del Mondiale riservato alle monoposto elettriche, sono iniziati i lavori per il montaggio di impalcature e tribune. I lavori si svolgeranno per la maggior parte in orario notturno e comporteranno alcune modifiche dei percorsi delle linee bus, della circolazione veicolare e della sosta. La zona del circuito sara’ interdetta al traffico dalle 20.30 del 10 aprile alle 5.30 del 15 aprile.