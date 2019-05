Roma – Incidente mortale alle 14 circa su via Tiburtina a Roma, dove un uomo in sella a una bici e’ stato investito e ucciso da un tir. Sul posto diverse pattuglie del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale. Il conducente dell’autoarticolato, un uomo del 1964, e’ stato portato all’ospedale Pertini per gli accertamenti sullo stato alcolemico e tossicologico.