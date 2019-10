Tolfa. 91enne presa a pugni e uccisa per un centinaio di euro

E’ morta così un’anziana di 91 anni, a Tolfa. Per l’omicidio è stato fermato un 23enne, un ragazzo albanese, figlio della badante della vittima. Interrogato a lungo in caserma a Civitavecchia è stato poi sottoposto a fermo, su disposizione della Procura della Repubblica di Civitavecchia.

Presa a pugni e uccisa per un centinaio di euro e pochi monili. E’ morta così un’anziana di 91 anni, a Tolfa, paese a nord di Roma.

Per l’omicidio è stato fermato un 23enne, un ragazzo albanese, figlio della badante della vittima. A dare l’allarme sono state ieri sera le figlie della donna che quando sono andate a farle visita l’hanno trovata a terra in cucina, come se fosse caduta da una sedia, e con il volto tumefatto. Poi hanno notato la camera a soqquadro.

Le indagini dei carabinieri si sono concentrate da subito sull’ipotesi di una rapina finita male che si è consumata nel pomeriggio di ieri.

Ad avvalorare la pista il fatto che dall’abitazione della 91enne, molto conosciuta in paese per essere stata un’insegnante, erano spariti un centinaio di euro e qualche monile. Sul posto, nell’immediatezza, è intervenuto il personale del 118 ma per la donna, che presentava i segni delle percosse ricevute, non c’è stato nulla da fare.

A quel punto sono stati chiamati i Carabinieri della Stazione di Tolfa e della Compagnia di Civitavecchia che hanno avviato le indagini.

In primo luogo sono state portate in caserma persone, vicine alla vittima, per essere ascoltate sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Civitavecchia.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia hanno eseguito i rilievi tecnico scientifici nella casa della donna, teatro del delitto. Fondamentale per risalire al responsabile dell’omicidio l’analisi dei sistemi di videosorveglianza nei pressi dell’abitazione.

Il figlio della badante, su cui sono concentrati da subito i sospetti, è stato rintracciato a casa sua: nella lavatrice aveva alcuni abiti sporchi di sangue, pronti per essere lavati. E’ stata anche disposta l’autopsia sul corpo della donna per chiarire ulteriormente le cause della morte.