Tomba di Nerone, cadavere in casa: disposta autopsia

Roma – Il cadavere di un 63enne di origini iraniane e’ stato ritrovato riverso sul pavimento in un appartamento in via Al Sesto Miglio, in zona Tomba di Nerone, nella parte nord di Roma. A rinvenire il cadavere, un amico dell’uomo che ha chiamato la Polizia, raccontando di aver trovato la porta di casa aperta e di aver visto la vittima sdraiata accanto al divano nel soggiorno. Sul posto la Polizia Scientifica, i poliziotti del commissariato Flaminio. La salma, che non presentava segni apparenti di violenza, e’ stata messa a disposizione dell’Autorita’ giudiziaria. Disposta l’autopsia.