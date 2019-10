Roma – Controlli dei Carabinieri a Tor Bella Monaca, che hanno portato ad arresti e denunce per allacci abusivi alle reti elettrica e idrica. Arrestate inoltre altre persone per spaccio di droga e per violazione degli arresti domiciliari.

Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Frascati nel quartiere romano di Tor Bella Monaca, con la collaborazione della Polizia locale di Roma Capitale, dei tecnici Ater Roma e Acea Ato 2. I servizi di controllo hanno permesso di arrestare 3 persone e di denunciarne altre 12 per allacci abusivi alle rete elettrica e idrica.

In largo Ferruccio Mengaroni, un romano, di 24 anni, nullafacente e con precedenti, e’ stato sorpreso aggirarsi con fare sospetto nei pressi di una nota piazza di spaccio, dai Carabinieri in borghese, impegnati in una attivita’ antidroga, in possesso di diverse dosi di droga. A seguito della perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto 10 dosi di eroina, 4 dosi di cocaina e 280 euro in contanti.

Altri due romani, di 45 e 47 anni, sono finiti in manette in esecuzione di ordinanze di custodie cautelari in carcere, poiche’, gia’ sottoposti agli arresti domiciliari, hanno ripetutamente violato la misura, come accertato dai Carabinieri, a seguito di numerosi controlli.

Nel medesimo contesto i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca unitamente agli agenti della Polizia locale di Roma Capitale e del personale tecnico dell’Acea e dell’Ater, hanno ripetuto dei controlli negli stabili, ai civici 30 e 50 di via Santa Rita da Cascia, dove sono state riscontrate decine di allacci abusivi, sia alla rete elettrica, sia a quella idrica, che hanno portato alla denuncia a piede libero di 12 persone con l’accusa di furto aggravato