Tor Bella Monaca, blitz porta a arresto 5 pusher e sequestro cocaina

Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, nelle ultime 24 ore, hanno arrestato 5 persone, sequestrato 144 dosi di cocaina e 1100 euro in contanti, ed hanno rinvenuto un “panetto” di cocaina pura del peso complessivo di circa 1.2 kg. Il primo blitz e’ scattato all’interno della nota “piazza” di spaccio di via San Biagio Platani, dove i Carabinieri hanno arrestato un coppia di romani, entrambi 23enni, perche’ trovati in possesso di 12 dosi di cocaina e 300 euro in contanti, ritenuto il provento dell’illecita attivita’ di spaccio.

In via dell’Archeologia, i Carabinieri hanno arrestato altri 3 pusher di cocaina, un romano di 39 anni, un cittadino tunisino 18enne e un 33enne afgano, tutti gia’ noti alle forze dell’ordine per i loro trascorsi negli ambienti della droga. I tre sono stati sopresi a cedere dosi a giovani acquirenti. Nelle loro tasche i militari hanno rinvenuto varie dosi di cocaina, per un totale di 132 e circa 800 euro in contanti. Poco piu’ tardi, in un’area verde di via dell’Archeologia, i Carabinieri hanno rinvenuto anche un “panetto” di cocaina, del peso di circa 1.2 kg. I pusher sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.