Roma – Assembramenti nei parchi per sospette attivita’ di spaccio e mezzi di trasporto non in regola. Al momento sono una decina i motocicli individuati e sequestrati dalla Polizia locale di Roma, impegnata con il supporto della Polizia di Stato in un maxiblitz nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. Nel mirino, l’osservanza delle restrizioni governative volte a contenere il contagio del coronavirus, ma anche il traffico di stupefacenti nella zona a est della Capitale. Sul posto oltre alla Polizia di Roma Capitale anche la Polizia di Stato con Reparto Mobile, il Reparto Prevenzione Crimine, il Reparto Volanti e le unita’ cinofile della Questura di Roma.