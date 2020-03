Tor Vergata, pusher di cocaina in manette dopo blitz antidroga

Roma – Nel corso di un mirato blitz antidroga, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata hanno arrestato un pusher romano di 23 anni, con precedenti e nullafacente. Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri hanno sorpreso il giovane nei pressi di una nota piazza di spaccio di via della Tenuta di Torrenova, aggirarsi con fare sospetto. A seguito della perquisizione personale e’ stato trovato in possesso di 15 dosi di cocaina, per un peso di circa 10 g e della somma contante di 1.000 euro, ritenuta provento della pregressa attivita’ illecita.

Dopo l’arresto il 23enne e’ stato accompagnato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo presso il Tribunale di Roma. Oltre a risponde dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dovra’ rispondere anche della violazione delle misure disposte dal Governo per il contenimento del diffondersi del Covid19, poiche’ trovato fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo.