Torna ‘Isola del cinema’: da 13 giugno a 1° settembre al via XXV edizione

Roma – Torna in grande stile, a Roma, l’estate di cinema e cultura sull’Isola Tiberina con la XXV edizione del Festival cinematografico L’Isola del Cinema, che dal 13 giugno all’1 settembre presenta un programma ancora piu’ ricco di novita’. Anteprime, concorsi, premi, masterclass, incontri con registi e attori, saranno alcuni tra gli appuntamenti di punta del noto evento, che proseguira’ durante tutta l’estate per oltre 80 serate. Per la XXV edizione, l’isola di pietra a forma di nave avra’ tre nuovi compagni di viaggio: innovazione, ambiente e turismo.

L’Isola del Cinema, sempre attenta alle innovazioni e alle nuove tecnologie, propone infatti un’offerta cinematografica e culturale ancora piu’ ampia e coinvolgente: dai grandi classici ai nuovi registi emergenti, dai film d’autore all’esperienza del cinema immersivo. La vocazione de L’Isola e’ anche quella di esprimere la sua multiculturalita’; particolare attenzione, quindi, al cinema internazionale, attraverso un ricco calendario di appuntamenti. Isola Mondo e’ una sezione realizzata in collaborazione con Ambasciate e Istituti di Cultura, un modo per scoprire il cinema degli altri paesi con uno spirito vivace e appassionante.

Come luogo d’incontro tra le varie arti e culture, nella programmazione de L’Isola del Cinema troveranno spazio anche appuntamenti di musica, letteratura, fotografia e poesia. In apertura della XXV edizione de L’Isola del Cinema, che si avvale del Patrocinio dell’Unesco, l’evento dedichera’ un omaggio al grande Maestro Sergio Leone e al suo cinema, in occasione della ricorrenza dei 90 anni dalla sua nascita, confermandosi come elegante salotto di cinema tra i marmi del dio Esculapio.