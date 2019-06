Torna ‘Parco del cinema di Villa Lazzaroni’: film sotto le stelle a Roma

Roma – Cosa c’e’ di piu’ suggestivo della visione di un film sotto le stelle come nei vecchi drive-in? A Villa Lazzaroni, storico parco nel quartiere Appio Latino a Roma, ritorna dal 28 giugno al 2 settembre l’arena cinematografica en plein air ‘Parco del cinema di Villa Lazzaroni’, a cura dell’Associazione culturale Arene Diverse.

La manifestazione sara’ animata dai grandi titoli del cinema italiano ed internazionale che spaziano dalla commedia ai thriller e dai docu-film ai vincitori del Premio Oscar come ‘Green Book’ di Peter Farrelly. A battere il primo ciak nell’arena sara’ ‘Se son rose’, l’ultima commedia di Leonardo Pieraccioni. La programmazione proseguira’, ogni sera alle 21.15, con ‘L’agenzia dei Bugiardi’ di Volfango De Biasi, con il vincitore di quattro David di Donatello ‘Sulla Mia Pelle’ di Alessio Cremonini, ‘La paranza dei bambini’ di Claudio Giovannesi, ‘Il primo re’ di Matteo Rovere, ‘Non ci resta che il crimine’ di Massimiliano Bruno e ‘Momenti di Trascurabile Felicita” di Daniele Luchetti e con moltissimi altri.

“Le arene cinematografiche nei mesi estivi sono una vera e propria no stop di appuntamenti con i grandi titoli dell’ultima stagione”, ha dichiarato Claudio Marchetti, presidente dell’Associazione Arene Diverse. “In una stagione in cui moltissimi esercizi commerciali e istituzioni rimangono chiusi- continua il presidente- le arene cinematografiche rappresentano uno strumento fondamentale per l’inclusione sociale e sono motivo di aggregazione. Inoltre le arene sono un’occasione per vedere o rivedere film di successo della stagione conclusa, ma anche perle del passato”.

Villa Lazzaroni, come molte altre ville suburbane, e’ stata realizzata alla fine del 1800 su un’area in passato adibita ad una vigna. Oggi, invece, trova spazio un’arena cinematografica da oltre trecento posti seduti, un maxi-schermo e un punto di ristoro a disposizione del pubblico. Il prezzo del biglietto di ingresso e’ di 5 euro a persona. Il programma della manifestazione e’ consultabile sul sito www.arenediverse.com.