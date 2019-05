Tornano minibus elettrici in centro: prima linea attiva 119 piazza Venezia-piazza del Popolo

Roma – A partire da lunedi’ 13 maggio tornano sulle strade del Centro di Roma i minibus elettrici, i veicoli a emissioni zero che serviranno le zone del Tridente e di Monti. La prima linea a essere attivata sara’ la 119 che colleghera’ piazza Venezia a piazza del Popolo. Successivamente sara’ attivata anche la linea 117 tra piazza San Giovanni in Laterano e largo Chigi con percorso all’interno del rione Monti. Complessivamente, entro l’estate, saranno ripristinate due linee per il centro storico e rimessi su strada 25 eco-bus.

IL PERCORSO – La linea 119 e’ una circolare al servizio del Tridente con partenza e arrivo in piazza Venezia. Il percorso prevede via del Corso, largo Chigi, via del Tritone, via dei Due Macelli, Trinita’ dei Monti, via del Babuino, piazza del Popolo, piazza Augusto Imperatore, via Tomacelli, piazza della Fontanella Borghese, via del Corso, largo Chigi e via del Corso fino a piazza Venezia.

CALENDARIO E ORARI – La linea 119 e’ attiva nei giorni feriali. Prima e ultima corsa da piazza Venezia sono programmate alle 7.15 e alle 20.15 con transito da piazza del Popolo circa 20′ dopo. La frequenza e’ di un bus ogni 10 minuti. Cosi’ in un comunicato l’Agenzia per la Mobilita’ di Roma.