Torpignattara: scoperto minimarket che vende mascherine artigianali

Roma – Vendeva mascherine artigianali all’interno della sua attivita’ commerciale. Per questo, un uomo originario del Bangladesh, titolare di un supermarket in viale Partenope, a Roma, e’ stato colpito da sanzione amministrativa al termine di un controllo da parte dei poliziotti della squadra amministrativa del commissariato di Torpignattara. L’uomo vendeva mascherine, del tutto simili a quelle chirurgiche, in confezioni artigianali da 5 pezzi, senza marchi di conformita’, a un prezzo di 10 euro. Al termine delle verifiche l’uomo e’ stato multato per la somma di 1.032 euro.