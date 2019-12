Torre Angela, incendio in appartamento. Nessun ferito

Roma – Paura la notte scorsa, poco prima della mezzanotte, in via del Torraccio di Torrenova, in zona Torre Angela, a Roma, dove un incendio e’ divampato in un locale mansarda al sesto piano di una palazzina. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Casilino e due volanti, oltre ai Vigili del fuoco. L’intero palazzo e’ stato evacuato temporaneamente per consentire le operazioni di spegnimento. Nessuno e’ rimasto ferito o intossicato. Indagini in corso per risalire alle cause dell’incendio.