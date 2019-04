Torre Maura: ancora frizioni davanti a stabile, minacce e insulti verso Rom

Roma – Ancora momenti di tensione a Torre Maura, davanti al fabbricato di via di Codirossoni all’interno del quale circa 70 persone di etnia rom attendono di essere trasferite in altre strutture. Ad accendere la miccia, la presenza nel cortile esterno della struttura di alcuni ragazzi rom usciti all’esterno della palazzina in cui sono stati trasferiti nella giornata di ieri.

Immediata la reazione dei cittadini in presidio che si sono avvicinati alla recinzione perimetrale e hanno iniziato ad urlare all’indirizzo dei rom minacce e insulti. La situazione, contenuta dall’intervento della Polizia, e’ tornata alla calma quando gli ospiti della struttura sono rientrati all’interno dello stabile.