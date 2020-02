Torrevecchia, ladri derubano bancomat ma lasciano soldi a terra

Roma – Un tappeto di banconote e un bancomat divelto. Questa la scena che si e’ presentata ai carabinieri intervenuti questa notte alle 3.15 all’esterno di una banca, la Popolare di Novara, in via di Torrevecchia 1031, alla periferia nord ovest di Roma. Secondo quanto ricostruito dai militari della Compagnia Trastevere e dai colleghi del Nucleo Investigativo giunti sul posto per i rilievi, i ladri che stavano tentando di asportare il bancomat, probabilmente facendolo esplodere, sono stati interrotti dall’arrivo di qualcuno, o da qualcosa che li ha messi rapidamente in fuga. Secondo una prima stima non mancherebbe denaro contante dalla cassa. Indagini in corso.