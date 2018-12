Roma – Grande festa all’ospedale pediatrico Bambino Gesu’ di Roma per la visita a sorpresa di Francesco Totti. L’ex capitano giallorosso si e’ intrattenuto con i bambini in ludoteca e poi ha visitato i reparti di Cardiologia, Medicina dello Sport e Anestesia e Rianimazione Cardiochirurgica.

Totti ha incontrato la presidente dell’Ospedale, Mariella Enoc, e il direttore generale, Ruggero Parrotto, concludendo la visita con un impegno: “Mi ha fatto piacere stare qua oggi e passare un po’ di tempo con i bambini, con i genitori, gli infermieri e i medici. So che il prossimo anno il vostro ospedale compira’ 150 anni di storia e so che avete grandi progetti per il futuro, in particolare l’ampliamento della sede di Palidoro e una nuova sede a Villa Pamphilj. Mi piacerebbe far parte di questa storia e mi sento di sostenere e contribuire alla realizzazione del nuovo Ospedale e continuare ad aiutare i bambini di Roma e di tutto il mondo che vengono a curarsi da voi”.

La presidente del Bambino Gesu’, Mariella Enoc, ha ringraziato Francesco Totti: “Sei un riferimento per tanti bambini e ragazzi.

I nostri pazienti e le loro famiglie ti vogliono bene. Mi auguro che il tuo gesto possa essere di esempio e che la Comunita’ del Bambino Gesu’ possa contare sull’aiuto di persone speciali come te”.