Traffico in tilt su Muro Torto: automobilisti costretti fino a 45 minuti di attesa

Roma – Traffico letteralmente paralizzato questa mattina a Roma tra piazzale Flaminio e piazza Fiume, con tempi di percorrenza fino a 45 minuti. E’ la situazione da incubo che si sono ritrovati a vivere gli automobilisti romani che questa mattina hanno imboccato il Muro Torto, al primo giorno di rientro dopo le ferie, a causa della chiusura del sottovia Ignazio Guidi e del sottovia corso d’Italia, all’altezza di piazza Fiume.

La chiusura dei due sottovia e’ stato causato, si legge sul sito ‘Muoversi a Roma’, da una serie di “accertamenti tecnici” dovuti anche alle forti piogge di ieri. Il traffico e’ fortemente rallentato anche sulle strade limitrofe nel rione Ludovisi: con via Lucania e via Boncompagni praticamente paralizzate e la circolazione compromessa anche su via Romagna, via Sicilia e via degli Abruzzi.