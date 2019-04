Traffico rallentato sulla Pontina per lavori di rifacimento del manto stradale

Traffico rallentato sulla statale 148 “Pontina” in corrispondenza del km 28,700, in direzione Latina, nel comune di Pomezia, dove sono in corso lavori di rifacimento del manto stradale.

A causa di un guasto della finitrice, il mezzo utilizzato dall’impresa, i lavori, la cui conclusione era prevista alle ore 6.00 di questa mattina, si sono prolungati e sono ancora in corso.

Durante la notte, per consentire l’esecuzione dei lavori, il traffico è stato deviato sulla complanare esterna. Al momento è stata riaperta la sola corsia di sorpasso.

Si prevede di completare gli interventi e di ripristinare la regolare circolazione entro le ore 10.00

Sul posto è presente una squadra Anas per la gestione della viabilità.

