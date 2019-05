Tragedia alle porte di Roma: uomo uccide la moglie a seguito litigio

Roma – Omicidio a Cave, vicino Roma. Un uomo ha ucciso la moglie al culmine di una lite. Verso mezzogiorno, alcuni vicini hanno udito degli spari ed hanno chiamato i Carabinieri. Al loro arrivo, in un appartamento di un condomino in via delle Noci, i militari hanno trovato l’uomo ancora armato e la moglie priva di vita. Sul posto si attende l’arrivo del medico legale e del pm di turno della Procura di Tivoli.