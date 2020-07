Trasporti Roma. Da lunedì stop Metro C, bus sostitutivi

Proseguono i lavori di completamento della tratta Colosseo-San Giovanni della linea C della metropolitana di Roma e del nodo di scambio di Colosseo con la metro B.

Per fare spazio ai cantieri, dal 13 luglio al 7 dicembre la circolazione della metro C terminera’ in anticipo: da Pantano l’ultima corsa sara’ alle 20.30; da San Giovanni l’ultima corsa sara’ alle 21. Poi la linea chiudera’ e i treni saranno sostituiti da due linee di bus navetta.

E’ quanto ha fatto sapere con una nota l’agenzia Roma servizi per la Mobilita’.

Ecco, nello specifico, i dettagli sulle due linee: – Linea bus MC: San Giovanni-Lodi-Pigneto-via Casilina-Parco di Centocelle-via Casilina-Pantano. La linea bus MC transita nei pressi di tutte le stazioni metro C ad eccezione di Malatesta, Teano, Gardenie, Mirti; – Linea MC3: San Giovanni-Parco di Centocelle. La linea MC3 transita nei pressi delle stazioni Lodi, Pigneto, Malatesta, Teano, Gardenie e Mirti.

La linea MC effettuera’ prima e ultima partenza da San Giovanni alle 20.45 e alle 23.30 (le notti tra il venerdi’ e il sabato e tra il sabato e la domenica all’1.30). Prima e ultima partenza da Pantano alle ore 20.15 e alle ore 23.30 (le notti tra il venerdi’ e il sabato e tra il sabato e la domenica alle ore 1.30).

La linea MC3 effettuera’ prima e ultima partenza da San Giovanni alle 20.45 e alle 23.30 (le notti tra il venerdi’ e il sabato e tra il sabato e la domenica alle ore 1.30). Prima e ultima partenza da Parco di Centocelle alle 20.45 e alle 24 (le notti tra il venerdi’ e il sabato e tra il sabato e la domenica alle ore 2). Dalle ore 23.20 (le notti tra il venerdi’ e il sabato e tra il sabato e la domenica dalle ore 1.18) tutte le corse in partenza da San Giovanni, una volta arrivate a Parco di Centocelle proseguiranno per via Casilina sino a Pantano.