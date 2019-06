Trasporto pubblico: ecco il programma con deviazioni per eventi fine settimana

Roma – A Roma domani, dalle 16 alle 20, un corteo sfilera’ da piazza Vittorio Emanuele II a piazza Madonna di Loreto percorrendo via Carlo Alberto, piazza di Santa Maria Maggiore, via Liberiana, piazza dell’Esquilino, via Cavour, largo Corrado Ricci, via dei Fori Imperiali. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus. Domani, dalle 18, una processione sfilera’ lungo via Luigi Lilio, via Francesco De Vico, via Padre Lais, via del Serafico, via Simone Martini e via Vincenzo Renieri. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus. Domenica, dalle 11.30, una processione sfilera’ lungo via Giuseppe Grezar, via Andrea Solario, viale Aldo Ballarin, via del Tintoretto e via Paolo di Dono.

Possibili rallentamenti o brevi stop per i bus. Domenica, dalle 18, si svolgera’ la celebrazione del Corpus Domini, nella chiesa di Santa Maria Consolatrice, officiata da Papa Francesco. Dopo la messa sfilera’ la processione lungo piazza Santa Maria Consolatrice, via di Casal Bertone, via di Portonaccio, via Latino Silvio. Durante l’evento il percorso sara’ chiuso al traffico veicolare. Deviate le linee di bus. Domenica, dalle 19 alle 19.45, una processione sfilera’ lungo via di Poggio Verde, largo Pio Fedi e largo Cesare Reduzzi. Possibili brevi stop o deviazioni per i bus.

Domenica, dalle 19.30 alle 20.30, una processione sfilera’ lungo via dei Castani, via delle Rose, via dei Ciclamini, via Cesati, via Cocconi e via Smaldone. Possibili brevi stop per i bus. Inizieranno lunedi’ mattina i lavori sulla sede stradale di via Giovanni Barracco, in zona Lanciani. Fino al termine del cantiere la strada sara’ chiusa tra piazza Domenico Gnoli e piazza Orazio Marucchi. Deviate le linee di bus.