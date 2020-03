Trastevere: nell’auto con 56 dosi droga e 5000 euro, arrestati

Roma – Due romani, di 29 e 40 anni, sono stati arrestati nella notte dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. Entrambi già conosciuti dalle forze dell’ordine, sono accusati di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

I due erano a bordo di un’utilitaria quando sono incappati in un posto di controllo predisposto dei Carabinieri su viale Trastevere: il loro strano atteggiamento ha spinto i militari ad approfondire le verifiche e nel corso di un’ispezione sono state trovate 56 dosi di cocaina e circa 5.000 euro in contanti, ritenuti provento della loro attività illecite, mentre in casa del 40enne e’ stato sequestrato anche un bilancino di precisione.

Nel corso delle operazioni i due hanno tentato di aggredire fisicamente i Carabinieri e di ostacolarne le attività. I pusher sono stati posti agli arresti domiciliari. Così in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma.