Trastevere, via di Ponte Sisto: rapina a un market. Arrestato 52enne

Roma – A Trastevere i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 52enne romano, con precedenti. L’uomo era entrato in un minimarket in via di Ponte Sisto, aveva preso una birra e ha tentato di andarsene senza pagare. Il proprietario del market, un 55enne originario del Bangladesh, ha poi tentato di fermarlo, venendo però aggredito con calci e pugni.

I Carabinieri, transitando proprio in quel momento nei pressi del negozio, hanno visto tutta la scena e sono intervenuti. Il malvivente ha poi aggredito gli stessi agenti, ma è stato bloccato e ammanettato.

L’aggressore è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito per direttissima.