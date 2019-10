Tre feriti e due auto distrutte: traffico paralizzato sulla Tiburtina

Roma – La Tiburtina è rimasta interdetta al traffico per un’ora circa da strada degli Orti in direzione Tivoli a causa di un sinistro stradale. Lo scorrere del traffico, che era stato deviato, è tornato alla normalità.

Tre feriti e due auto distrutte, questo l’esito dell’incidente che ha paralizzato la Tiburtina intorno alle 15 odierne. A scontrarsi sono stati un Suv, che nell’impatto si è ribaltato, e un’utilitaria. Il sinistro è stato registrato nei pressi della caserma della Guardia di Finanza, ma al momento non se ne conoscono le esatte cause. I feriti sono stati trasportati presso l’Ospedale di Tivoli, fortunatamente non risultano esserci vittime.