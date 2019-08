Tre rapine in un mese negli stessi negozi: arrestato 29enne

Roma – Aveva preso di mira due negozi di via Carlo Santarelli in zona Giardinetti-Tor Vergata, a Roma. Tre le rapine accertate e commesse dall’uomo, romano di 29 anni: due nel mese di giugno a distanza di 3 giorni e l’ultima ieri, nel primo pomeriggio. Il modus operandi si conferma sempre lo stesso: travisato e armato di coltello entra negli esercizi commerciali e dopo una minaccia alla vittima si fa consegnare il denaro. A seguito delle prime due rapine, grazie alle immagini di videosorveglianza, gli investigatori del commissariato Casilino, diretto da Michele Peloso, avevano avviato delle mirate e complesse indagini nei confronti dell’uomo, ritenendolo fortemente un indiziato. Ieri, l’epilogo della vicenda. Avuta notizia dell’ennesimo evento criminoso, nel pomeriggio, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato si sono immediatamente recati presso l’esercizio commerciale dove, dopo aver accertato la via di fuga del rapinatore – durante la quale si era liberato del coltello gettandolo in un cassonetto per la raccolta del vetro – si sono appostati sotto l’abitazione dello stesso. Poco dopo, malgrado quest’ultimo avesse pensato bene di cambiarsi d’abito, gli investigatori lo hanno riconosciuto e bloccato. Gli sono state sequestrate le scarpe, corrispondenti a quelle indossate durante le rapine di giugno, mentre a casa e’ stata riconosciuta e sequestrata la t-shirt con la stampa di un segno zodiacale che l’uomo aveva indosso in una delle rapine ed un coltello utilizzato in entrambe le circostanze criminose. I capi d’abbigliamento occultati dopo la rapina di ieri sono stati ritrovati, invece, all’interno di un parco pubblico durante una perlustrazione da parte degli investigatori. Accompagnato negli uffici di Polizia, e’ stato arrestato per rapina aggravata. Dopo la convalida di oggi e’ stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.