Trenitalia Lazio: ingresso scontato per la mostra di Frida Kahlo

Immergersi nel mondo trasgressivo della regina dell’arte messicana Frida Kahlo è semplice e conveniente grazie a Trenitalia Lazio.

I viaggiatori di Trenitalia che arrivano a Roma in treno per visitare la mostra Il caos dentro, potranno acquistare i biglietti d’ingresso con uno sconto di quattro euro.

Per ottenerlo basta esibire il biglietto regionale, in formato digitale o cartaceo, usato per raggiungere la Capitale il giorno stesso della visita.

Trenitalia è official carrier della mostra, allestita al SET – Spazio Eventi Tirso di Roma da oggi al 29 marzo 2020, che introduce lo spettatore nell’universo di Frida Kahlo, ripercorrendo la vita, gli amori, la storia e la creatività dell’artista grazie a percorsi fotografici e interattivi, di forte impatto visivo e sensoriale.

Con il sostegno alla mostra, il Gruppo FS Italiane conferma il proprio impegno a favore del mondo della cultura a fianco di prestigiosi eventi e istituzioni, con l’obiettivo di favorire una mobilità sostenibile attraverso collegamenti capillari e più convenienti rispetto al mezzo privato.