Treno deraglia sulla Termini-Giardinetti: non ci sono feriti

Roma – L’Associazione ‘TrasportiAmo’ ha dato notizia tramite la propria pagina ufficiale Facebook di un incidente avvenuto ieri mattina sulla linea ferroviaria Termini-Giardinetti.

“Al riguardo – si legge nel post – l’associazione TrasportiAmo sollecita l’Assessore alla mobilità Regionale Alessandri e a quello capitolino Calabrese per aver chiarimenti sulle condizioni di tale linea rispetto il suo futuro, considerata l’importanza che la Giardinetti ricopre nella mobilità della Casilina”.

Nonostante il deragliamento non sono stati registrati feriti né conseguenze di nessun tipo per i passeggeri a bordo del convoglio o per il conducente del mezzo. Dopo circa un’ora il treno è stato riposizionato sui binari.