Trovati in auto con 1 kg di hashish e denaro: 3 arresti

Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato tre giovani romani – un 20enne e un 19enne incensurati e un 16enne gia’ sottoposto alla misura cautelare della permanenza in casa emessa dal Tribunale dei minorenni di Roma per reati inerenti gli stupefacenti – trovati in possesso di 1 kg di hashish e denaro contante. Ieri sera, in via di Torrevecchia incrocio via Pietro Gasparri, i Carabinieri hanno fermato i ragazzi a bordo di un’autovettura.

Il nervosismo dei fermati ha insospettito i militari che hanno deciso di perquisire il veicolo, rinvenendo cosi’, nascosti in vari punti dell’abitacolo, 10 panetti di hashish del peso complessivo di 1 kg, diverse centinaia di euro e vario materiale per il confezionamento. La droga e l’auto sono state sequestrate mentre gli arrestati sono stati portati in caserma: i due maggiorenni sono stati trattenuti in attesa rito direttissimo, mentre il minorenne e’ stato accompagnato al Centro di Prima Accoglienza di via Virginia Agnelli.