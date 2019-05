Roma – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Frascati hanno arrestato due persone, un 34enne romano e un 21enne originario della provincia di Torino, cugini, entrambi con precedenti, con l’accusa di riciclaggio in concorso. Dopo aver notato i movimenti sospetti nei pressi di un cancello in via Quarto Grande, a Tor Vergata, i Carabinieri hanno seguito i due all’interno del cortile sorprendendoli mentre smontavano un’autovettura.

Dagli accertamenti e’ emerso che il veicolo era stato denunciato rubato dalla proprietaria, 31enne romana, lo scorso 10 maggio presso la Stazione Carabinieri di Tivoli e quindi i complici sono stati subito bloccati. I Carabinieri hanno poi perquisito l’abitazione, nello stesso stabile, a loro in uso, rinvenendo numerose parti del veicolo opportunamente imballate e riposte su uno scaffale ed arnesi utilizzati per lo smontaggio.

L’autovettura e le sue parti sono state sequestrate mentre gli arrestati sono stati portati in carcere a Regina Coeli.

Cosi’ in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma.