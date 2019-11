Trovato a cedere dosi di marijuana, fugge e finisce contro auto: arrestato

Roma – Altro pusher di marijuana arrestato a Roma dai Carabinieri al Pigneto nel giro di poche ore. Dopo l’arresto di ieri, in via del Pigneto, un altro cittadino senegalese, di 26 anni, e’ stato sorpreso a spacciare in via Aquila angolo piazza del Pigneto.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante, in borghese, lo hanno sorpreso mentre cedeva 1,6 grammi di marijuana ad uno studente universitario della provincia di Salerno, in cambio di 20 euro.

L’acquirente e’ stato bloccato e segnalato alla Prefettura quale assuntore di droghe mentre il pusher dopo un tentativo di fuga, andando a sbattere contro un’auto in transito, e’ stato bloccato e arrestato.

Nelle sue tasche, lo spacciatore aveva ulteriori 7,6 grammi della stessa sostanza stupefacente. Prima di essere condotto in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo, il pusher e’ stato fatto visitare presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni dove gli sono state diagnosticate delle leggere contusioni che si e’ procurato nell’impatto con l’auto mentre tentava di scappare.