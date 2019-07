Trovato cadavere con ferita alla testa, indagini in corso

Roma – Il cadavere di una donna di 72 anni di origini colombiane e’ stato rinvenuto alle 10 circa, in via di Valle Melaina 46/b a Roma. Il corpo e’ stato ritrovato riverso sul pavimento con una ferita alla testa. A dare l’allarme e’ stato un vicino di casa che ha notato la porta di ingresso dell’appartamento socchiusa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri della Campagna di Montesacro e il Nucleo investigativo di via In Selci. I militari hanno trovato la casa in ordine e apparentemente non risulterebbero segni di furto o di effrazione. Sul corpo della donna, trasportato al Policlinico Gemelli, e’ stata disposta l’autopsia per chiarire dinamica e causa del decesso. Al momento gli investigatori dell’Arma procedono a 360 gradi. Nessuna ipotesi e’ esclusa, dal malore all’aggressione.