Trovato con 14 panetti di hashish: arrestato a Roma 19enne

Roma – Un 19enne romano è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Eur. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, dopo essere stato notato da una pattuglia di Carabinieri in via Canelli, nei pressi del portone del suo condominio, alla vista della ‘gazzella’, temendo di essere controllato, e’ rientrato repentinamente all’interno dell’androne.

Il suo comportamento ha insospettito i militari che hanno deciso di entrare nello stabile per una verifica e hanno bloccato il giovane che, durante la fuga ha perso dalla tasca della tuta, cinque panetti di hashish, per un peso complessivo di 502 grammi.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai militari di rinvenire e sequestrare, occultati in un borsone nascosto sul balcone dell’appartamento, altri nove panetti della medesima sostanza, per un peso complessivo 905 grammi. L’arrestato e’ stato accompagnato in caserma in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo.