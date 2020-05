Trovato con centinaia di dosi di hashish in casa: arrestato

Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo Roma Eur lo hanno notato in atteggiamento sospetto nei pressi della sua abitazione di via Vincenzo Brunacci. Dopo averlo tenuto d’occhio per un po’ di tempo, hanno deciso di controllarlo.

Il giovane, un romano di 18 anni, è stato trovato in possesso di pochi grammi di hashish, sufficienti, però, per far scattare una perquisizione della sua abitazione.

In casa, i militari hanno scovato altri 213 gr. di ‘fumo’ e 350 euro, ritenuti provento della sua illecita attività, elementi che gli sono costati l’arresto con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il 18enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.