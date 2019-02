Roma – Nascondeva in casa oltre 1 kg di cocaina e 400 g di hashish, pronti da immettere nelle piazze di spaccio del quartiere. Ma la droga e’ stata sequestrata e lui, un 40enne romano, con precedenti, e’ stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Impegnati in un’attivita’ antidroga nel quartiere, i Carabinieri hanno notato i movimenti sospetti dell’uomo, solito spostarsi da una piazza di spaccio all’altra, e lo hanno fermato per un controllo. Nelle sue tasche sono state trovate alcune dosi di cocaina e denaro contante.

La successiva perquisizione nella sua abitazione, in via Solarino, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire 1 panetto, con marchio “Volvo”, di cocaina, per un peso complessivo di 1,056 kg, 4 panetti di hashish, per un peso complessivo di 400 g e materiale vario per il confezionamento.

Trovati anche appunti contabili dell’attivita’ illecita e denaro contante. La droga e’ stata sequestrata, mentre l’arrestato e’ stato portato in carcere a Regina Coeli.

Cosi’ in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma.