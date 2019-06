Trovato mentre prende a calci e pugni portone ex: in manette 30enne

Roma – La scorsa sera, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un romano di 30 anni, nullafacente e con precedenti, con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e violazione degli obblighi relativi alla sorveglianza speciale.

I militari, a seguito della segnalazione giunta al 112, sono intervenuti in via Casoria, dove al loro arrivo hanno bloccato l’uomo mentre colpiva ripetutamente con calci e pugni il portone di ingresso della palazzina dove vive l’ex compagna.

L’uomo invitato a fornire i documenti per l’identificazione si e’ rifiutato ed ha rivolto frasi ingiuriose e minacce ai militari; dagli accertamenti in banca dati e’ risultato essere sottoposto alla sorveglianza speciale. Su disposizione dell’Autorita’ giudiziaria l’uomo e’ stato trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo.