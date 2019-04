Trullo: rimossi dieci furgoni carichi di rifiuti e materiali in ferro, ulteriori indagini in corso

A seguito di diverse segnalazioni, il Comando Generale della Polizia Locale di Roma Capitale ha inviato in via del Trullo questa mattina alcune pattuglie del GPIT ( Gruppo Pronto Intervento Traffico), coordinate dal Vice Comandante Paolo Fedele, che unitamente ad agenti del Gruppo di zona, specializzati nei reti ambientali, hanno rimosso 10 furgoni carichi di materiali in ferro.

I conducenti sono stati accompagnati presso il Comando Generale per accertamenti. A loro carico si procederà per illecito trasporto di rifiuti, con ulteriori indagini sui proprietari dei mezzi e l’origine delle parti di elettrodomestici, lamiere e metalli ritrovati all’interno dei mezzi.