‘Tuo quartiere non è discarica’: domenica ritiro ingombranti gratis a Roma

Roma – Quasi 36mila tonnellate di materiali consegnate dai cittadini e avviate al riciclo dal 2000 ad oggi. Domenica 27 gennaio a Roma torna ‘Il tuo quartiere non e’ una discarica’, la raccolta straordinaria gratuita di rifiuti urbani, ingombranti, elettronici e particolari organizzata da Ama in collaborazione con il Tgr Lazio che giunge al 20esimo anno di vita.

L’iniziativa e’ ormai un appuntamento fisso dei romani, che ne approfittano per conferire tutti quei materiali, che per dimensioni o tipologia, non possono essere gettati nei cassonetti stradali. Domenica prossima dalle 8 alle 13 saranno i municipi pari della Capitale ad essere coinvolti con 15 postazioni (10 ecostazioni e 5 Centri di Raccolta fissi) presso cui i cittadini, indirizzati dal personale Ama, potranno consegnare agevolmente e gratuitamente i rifiuti ingombranti (tavoli, sedie, reti, materassi, ecc.), elettrici ed elettronici (vecchi televisori, computer, monitor, telefonini, elettrodomestici), particolari (contenitori con residui di vernici e solventi, ecc.).

Grazie allo sforzo di Ama, al supporto del TGR Lazio e alla collaborazione degli utenti, questi materiali verranno differenziati secondo la categoria merceologica (legno, ferro, plastica, altri metalli, ecc.) ed avviati alle rispettive filiere di recupero. La campagna, come sempre, proseguira’ con un appuntamento fisso ogni mese (17 marzo/19 maggio nei municipi pari-24 febbraio/14 aprile/16 giugno nei municipi dispari) per riprendere poi a settembre dopo la consueta pausa estiva.

Per informazioni sulle date dell’iniziativa e sui siti coinvolti, i cittadini possono contattare il Numero verde Ama, 800867035, attivo dal lunedi’ al giovedi’ dalle 8 alle 17 e il venerdi’ dalle 8 alle 14 oppure visitare il sito www.amaroma.it.. L’azienda ricorda, inoltre, che sono quotidianamente a disposizione dei cittadini altri due canali per disfarsi gratuitamente dei rifiuti ingombranti, elettrici ed elettronici: i Centri di Raccolta aperti tutti i giorni e il servizio di ritiro a domicilio al piano strada per i materiali fino a 2 metri cubi di volume. Il servizio puo’ essere prenotato tramite il ChiamaRoma 060606 oppure compilando l’apposito modulo di richiesta nella sezione Servizi on-line del sito.