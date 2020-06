Tuscolano, 5 auto danneggiate da cassonetto in fiamme

Roma – Cassonetto dei rifiuti in fiamme, alle 17.40 circa, in via Sestio Calvino, nel quartiere Tuscolano di Roma. Gli agenti del VII Gruppo della Polizia di Roma Capitale hanno provveduto ai rilievi dei danni a 5 veicoli in sosta nelle adiacenze del cassonetto, tra cui una Mini Cooper che ha subito i danni piu’ gravi. Non risultano feriti. Allertati i Vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area chiudendo la strada per il tempo necessarie alle operazioni di spegnimento.