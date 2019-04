Tutto pronto per Formula E: programma misure sicurezza e viabilità

Roma – Il 13 aprile la Capitale ospitera’ nuovamente la gara automobilistica di Formula E riservata alle monoposto elettriche. L’evento sta riscuotendo grande interesse, testimoniato dal fatto che sia i biglietti per le tribune che i titoli di accesso gratuiti sono andati esauriti in poco tempo. Il programma dell’evento, suddiviso in due giorni, prevede una prima di giornata (quella del venerdi’) con prove tecniche (shakedown) sul tracciato e apertura delle aree commerciali con intrattenimento nella zona podio.

Durante la seconda giornata invece si svolgeranno le prove ufficiali la mattina e poi la gara. In merito, la Questura di Roma segnala che non sara’ possibile entrare nel circuito ne’ partecipare all’evento senza l’apposito biglietto, ne’ sara’ possibile acquistare biglietti sul posto il giorno dell’evento. E’ necessario, inoltre, che chiunque abbia acquistato un biglietto per le tribune o ottenuto un titolo di accesso gratuito, verifichi sul biglietto stesso la porta d’ingresso dalla quale accedere all’evento.

Per quanto riguarda le misure di sicurezza, e’ stata prevista una green zone, divisa in 4 aree, a cui si potra’ accedere solo dopo aver superato i controlli presso i varchi di accesso.

Queste le strade che delimiteranno la green zone: via della Tecnica – viale Umberto Tupini – viale Romolo Murri – via di Val Fiorita – via del Pattinaggio – via dell’Atletica – rampa di via del Tintoretto – via delle Tre Fontane – via dell’Artigianato – via dell’Arte – via della Musica – via della Scultura – via Rembrandt – via dell’Architettura – largo Edmondo Bernacca – via del Poggio Laurentino – via dell’Arte – via dell’Aeronautica – via delle Montagne Rocciose – viale Africa – via del Caucaso – viale dell’Umanesimo – piazza Nervi – largo del Ciclismo – via del Ciclismo – via della Tecnica. Dalle 20.30 del 12 alle 5.30 del 16 aprile e’ previsto il divieto di circolazione nell’area del circuito e la chiusura di via Cristoforo Colombo, tra via Laurentina e via dell’Oceano Atlantico.

Nella prima mattinata di venerdi’ verranno chiusi, in ambo i sensi di marcia, gli svincoli del Gra da e per via Cristoforo Colombo. Messaggi informativi verranno diffusi sui pannelli del Gra e su pannelli mobili installati sulla via Pontina nei pressi della Capitale. Non saranno presenti aree di parcheggio e pertanto, per raggiungere la zona, si consiglia di preferire l’utilizzo dei mezzi pubblici di superficie e la metropolitana, che saranno rafforzati nella circostanza. L’evento sara’ diffuso dalle reti Mediaset.