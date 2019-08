Umberto I, aggrediti due medici. Denunciati i responsabili

Roma – I Carabinieri della Compagnia di Roma Centro sono dovuti intervenire due volte presso il Policlinico Umberto I di Roma per aggressioni nei confronti di medici. Un uomo di 36 anni, in fila al Pronto soccorso, lamentandosi dell’eccessiva attesa, ha aggredito verbalmente e fisicamente un medico della struttura causandogli una contusione alla spalla destra con prognosi di 10 giorni. L’aggressore e’ un romano senza fissa dimora, invalido e con precedenti. Piu’ tardi si e’ verificata la medesima dinamica, ma ai danni di una dottoressa. Ad aggredirla una 23enne di Genzano, senza occupazione e con precedenti. Per entrambi e’ partita una denuncia a piede libero per interruzione di pubblico servizio, per violenza ai danni di un incaricato di pubblico servizio e per lesioni personali.