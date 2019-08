Umberto I, manda in frantumi finestra con estintore. Denunciata

Roma – Ieri sera, verso le 20.30, allertati dalla guardia giurata addetta alla vigilanza all’interno del Policlinico Umberto I, sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di RomaMacao per una donna nigeriana di 28 anni, con precedenti e senza fissa dimora, che con un estintore aveva rotto il vetro di una finestra della sala d’attesa della II Clinica chirurgica, dove si era introdotta arbitrariamente. Attimi di panico tra i presenti per le urla con frasi sconclusionate della donna, fino all’arrivo dei Carabinieri che l’hanno bloccata e allontanata, denunciandola per danneggiamento aggravato.