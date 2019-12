Roma – “Un presepe per Papa Francesco” è l’iniziativa che hanno voluto realizzare i ragazzi disabili del Presidio di Riabilitazione di Via Dionisio a Torre Angela, che è gestito dalla Nuova Sair in convenzione con la Regione Lazio e rappresenta un centro di eccellenza per servizi semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari nel quadrante Roma-Est della Capitale.

“Grazie al sostegno dei nostri operatori – racconta Armando Cancelli, direttore sanitario del Presidio di Via Dionisio – i nostri ragazzi e ragazze hanno voluto realizzare un presepe speciale che hanno donato idealmente a Papa Francesco”.

“Dopo l’invito del Pontefice a Greccio a fare il presepe – aggiunge Cancelli – con i nostri educatori e le famiglie abbiamo condiviso con loro questo progetto di realizzare ex-novo un presepe e di farlo per il Papa”.

“Uno dei nostri ragazzi, nel centro ne assistiamo oltre 350, – aggiunge Cancelli – ci ha chiesto quando verrà il Papa a prendere il presepe. Certamente troveremo il modo per farglielo recapitare”.